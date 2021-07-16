Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудница МЧС в Жигулевске получила четыре года колонии

16 июля 2021 12:43
112
Сотрудница МЧС в Жигулевске получила четыре года колонии

До момента своего задержания за взятку в феврале 2019 года обвиняемая трудилась в должности старшего инспектора отдела надзорной деятельности по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району. Отдел входит в структуру Управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНДиПР) областного ГУ МЧС.

В роли взяткодателя выступала 47-летняя жительница Жигулевска, директор и собственник двух тольяттинских фирм.

За взятку в 160 тыс. рублей сотрудница МЧС должна была закрыть глаза на нарушение фирмой требований пожарной безопасности на некоем «объекте» (фирме за это угрожала административная ответственность). В итоге коррумпированную сотрудницу МЧС задержали сотрудники ОЭБиПК Автозаводского района.

Как рассказала oboz.info старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, «следствие установило, что сотрудница МЧС 4 раза получала взятки за невключение в акты проверки образовательных учреждений и организации фактов отсутствия пожарных деклараций, а также за покровительство и возможность дальнейшей работы объектов без устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, она получила незаконное вознаграждение от директора тольяттинской фирмы за оказание аналогичных услуг, в то время как не имела полномочий по проведению проверок на объекте в городе Тольятти. Общая сумма полученных сотрудницей МЧС средств составила 307 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, от дачи показаний отказалась.

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано государственное обвинение по данному уголовному делу. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд на 4 года запретил ей занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и лишил специального звания «капитан внутренней службы», — сообщила Ульяна Кудинова.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: взятка коррупция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани выявлен факт дачи взятки бывшему должностному лицу
09 июля 2021, 10:28
В Сызрани выявлен факт дачи взятки бывшему должностному лицу
265 000 рублей предназначались за организацию подачи-уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования предприятия. Криминал
546
Предприниматель хотел купить лояльность тольяттинского полицейского за 15000 рублей
02 июля 2021, 13:28
Предприниматель хотел купить лояльность тольяттинского полицейского за 15 тысяч рублей
Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины. Криминал
602
В Тольятти ветврача задержали за взятку
16 июня 2021, 11:52
В Тольятти ветврача задержали за взятку
Общая сумма незаконных вознаграждений составила 40 000 рублей. Криминал
699
В центре внимания
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
27
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
204
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
169
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
145
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
16 июля 2021  11:18
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
244
Весь список