Сотрудница МЧС в Жигулевске получила четыре года колонии

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До момента своего задержания за взятку в феврале 2019 года обвиняемая трудилась в должности старшего инспектора отдела надзорной деятельности по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району. Отдел входит в структуру Управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНДиПР) областного ГУ МЧС.

В роли взяткодателя выступала 47-летняя жительница Жигулевска, директор и собственник двух тольяттинских фирм.

За взятку в 160 тыс. рублей сотрудница МЧС должна была закрыть глаза на нарушение фирмой требований пожарной безопасности на некоем «объекте» (фирме за это угрожала административная ответственность). В итоге коррумпированную сотрудницу МЧС задержали сотрудники ОЭБиПК Автозаводского района.

Как рассказала oboz.info старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, «следствие установило, что сотрудница МЧС 4 раза получала взятки за невключение в акты проверки образовательных учреждений и организации фактов отсутствия пожарных деклараций, а также за покровительство и возможность дальнейшей работы объектов без устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, она получила незаконное вознаграждение от директора тольяттинской фирмы за оказание аналогичных услуг, в то время как не имела полномочий по проведению проверок на объекте в городе Тольятти. Общая сумма полученных сотрудницей МЧС средств составила 307 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, от дачи показаний отказалась.

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано государственное обвинение по данному уголовному делу. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд на 4 года запретил ей занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и лишил специального звания «капитан внутренней службы», — сообщила Ульяна Кудинова.

Приговор в законную силу пока не вступил.