Сотрудники полиции ищут подозреваемого в краже рюкзака в Тольятти

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11 сентября 2022 года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что она случайно оставила рюкзак, в котором находились документы, сотовый телефон, ключи и банковская карта на лавочке возле подъезда многоквартирного дома на ул. Свердлова, а когда вернулась, через несколько минут, имущество пропало.

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого мужчины: мужчина, на вид 25 – 30 лет, рост 175 – 180 см., худощавого телосложения, волос светлый короткий.

Был одет: олимпийка темного цвета с капюшоном и с надписью на груди с левой стороны, трико темно-синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 93-41-56, 8(917)1387338 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.