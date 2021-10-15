Сотрудник УФСИН России по Самарской области задержал грабителя

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Капитан внутренней службы Игорь Паршин служит инспектором группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Самарской области. В один из вечеров ему пришлось применить свои профессиональные знания и навыки при чрезвычайных обстоятельствах.

Вечером, забрав сына из спортивной школы, он заметил двух подозрительных мужчин около закрытого здания бывшего финансового учреждения. В руках одного из них были увесистые ножницы по металлу.

Оглядываясь вокруг, злоумышленник пытался вскрыть металлическую решетку на стене, чтобы забраться внутрь. Офицер решил задержать подозрительного гражданина. Ловко применив прием самбо, он выбил из его рук ножницы и скрутил. Второй мужчина, почуяв, что достанется и ему, быстро скрылся.

Прохожие, увидев схватку, вызвали полицию. Полицейский патруль прибыл быстро и взял в свои руки задержанного сотрудником УИС. Теперь грабителю грозит реальный срок.