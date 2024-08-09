Сосед сначала украл, а потом вернул имущество самарцу

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В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель 1975 года рождения. Он сообщил о пропаже имущества из принадлежащего ему жилого помещения.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что заявитель приобрел комнату в двухкомнатной квартире, но не проживал там. Несколько раз в месяц он приходил и проверял оставленное имущество, а входе очередного визита обнаружил пропажу сварочного аппарата. Сумма причиненного ущерба составила 5000 рублей.

Располагая сведениями о похищенном, сотрудники полиции приступили к отработке ближайших ломбардов, параллельно проверяя личности соседей потерпевшего. В тот же день от владельца сварочного аппарата поступило сообщение, о том, что имущество находится на прежнем месте.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что похищенное потерпевшего взял, а потом вернул его сосед. Мужчина 1997 года рождения признался, что накануне без спроса проник в чужую и незапертую комнату, после чего увидел на полу аппарат и забрал его. Сдать похищенное самарец попросил свою супругу, сообщив ей ложную информацию о способе приобретения данного имущества. Вырученные деньги супруг забрал себе. На следующий день женщина узнала, что аналогичный сварочный аппарат пропал из комнаты соседа и о том, что он обратился в полицию. Об этом она сообщила своему мужу, который в ходе разговора признался ей в совершении кражи и попросил выкупить заложенное имущество. Далее мужчина, воспользовавшись отсутствием соседа, вернул похищенное на место.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.