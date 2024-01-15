Сосед обманом выманил телефон у тольяттинца

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В середине сентября прошлого года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что сосед по квартире похитил его сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила 10 000 рублей.

При опросе мужчина пояснил, что одну из комнат в коммунальной квартире снимал мужчина, который попросил телефон для срочного звонка, он согласился помочь и передал смартфон. Спустя пару минут, когда пострадавший отвлекся, злоумышленник скрылся с имуществом местного жителя.

Сотрудники уголовного розыска при просмотре видеозаписей с камер наблюдения, установленных на подьезде многоквартирного дома, установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 27-летний безработный житель.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, похищенный телефон он сдал в ломбард за 3000 рублей, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".