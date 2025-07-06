Смертельное ДТП в Кинельском районе: погибли двое

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5 июля на территории Кинельского района примерно в 03:45 на 32,5 км автомобильной дороге "Кинель-Богатое-Борское" 18-летний водитель, управляя автомобилем BMW 5231, осуществляя движение со стороны г. Кинель в направлении с. Богатое, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в левый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. Водитель автомобиля госпитализирован, 19-летний и 18-летний пассажиры скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия также работали сотрудники ПСЧ №80 и №14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области.