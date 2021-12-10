След обуви в магазине помог найти вора-подростка в Самарской области

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В ноябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Челно-Вершинскому району обратился продавец одного из магазинов, расположенного в селе Старое Эштебенькино. Женщина сообщила полицейским, что неизвестный отогнул на окне магазина металлическую решётку, разбил стеклопакет и проник в помещение, похитив продовольственные товары.

В ходе осмотра прилегающей территории часть товара была обнаружена. В помещении магазина в результате тщательного осмотра эксперт обнаружил и изъял с пола фотоотпечаток следа нестандартной обуви предполагаемого злоумышленника, следы пальцев рук и капли вещества бурого цвета, похожего на кровь, с разбитого окна.

Во время бесед с сельчанами оперативникам поступила информация, что к хищению может быть причастен ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления несовершеннолетний внук одной из жительниц. Сотрудники полиции проверили полученную информацию и задержали молодого человека 2005 года рождения.

В ходе обысковых мероприятий следователями проведена выемка обуви подозреваемого и похищенные товары, назначены трасологическая, химико-биологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Задержанный в содеянном правонарушении признался и пояснил сотрудникам полиции, что проник в магазин, набрал 8 пакетов продуктов, но не смог их унести и спрятал рядом с магазином. Молодой человек планировал увезти похищенное в Самару и реализовать, но не смог довести задуманное до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.

Житель Самары допрошен в качестве подозреваемого. Расследование продолжается. Похищенное возвращено законному владельцу.