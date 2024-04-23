Сидящий в колонии в Самарской области пытался дать взятку должностному лицу

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Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции от должностного лица исправительного учреждения поступила информация, что осужденный в 2021 году за мошеннические действия склоняет его к получению взятки за пронос на территорию колонии сотовых телефонов и аксессуаров.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий с целью установления и пресечения преступления полицейскими совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области на участке местности напротив парковки одной из лыжных баз Волжского района задержана местная жительница, которая в автомобиле должностного лица передала ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, а так же технические средства: два сотовых телефона, комплект зарядного устройства и аудио-наушников. Переданный пакет с имуществом полицейские обнаружили в транспортном средстве и изъяли в присутствии понятых.

Как пояснила оперуполномоченным ОЭБ и ПК задержанная, она получила «посылку» через знакомых от своего гражданского мужа 1973 года рождения, отбывающего наказание исправительном заведении. Приятель по телефону попросил ее передать пакет ранее не знакомому мужчине, то, что это взятка и запрещенные к проносу в колонию вещи она не знала, будучи введенной в заблуждение относительно преступного характера своих действий.

По материалам, собранным сотрудниками полиции Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СК РФ по Самарской области принято процессуальное решение. После чего, материалы, представленные полицейскими ОМВД России по Волжскому району, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подсудимого, исследованы в ходе судебного разбирательства.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

Денежные средства на общую сумму 20 000 рублей, два сотовых телефона, зарядные устройства и проводные наушники судом принудительно и безвозмездно изъяты в доход государства.