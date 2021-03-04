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Серийный похититель из Жигулевска разоблачен по отпечаткам пальцев

4 марта 2021 11:35
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Серийный похититель из Жигулевска разоблачен по оставленным на местах преступлений отпечаткам пальцев

Около часа потребовалось полицейским из Жигулевска, чтобы раскрыть ограбление.

В январе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от сотрудника продовольственного магазина о том, что неизвестный мужчина совершил открытое хищение продуктов питания. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили работников торгового учреждения, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении магазина. Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, которую направили всем наружным службам полиции.

В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Мужчина с признаками алкогольного опьянения, схожий по приметам с разыскиваемым, направлялся в сторону дома. Похищенные продукты питания, часть из которых злоумышленник растерял в пути следования, полицейскими были изъяты и возвращены заявителю. Подозреваемого доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Установлено, что местный житель 1984 года рождения в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным следствия, задержанный может быть причастен к совершению серии преступлений имущественного характера. По версии сотрудников органов внутренних дел, в сентябре 2020 года подозреваемый проник в дачный дом, расположенный в одном из садоводческих товариществ города Жигулевска. По данным оперативников, злоумышленник при помощи металлической трубы, найденной на участке, отжал оконную решетку и разбил окно, после чего проник в дом и похитил имущество на общую сумму более 35 000 рублей. С заявлением в полицию обратился 41-летний собственник дачного дома.

В декабре прошлого года подозреваемый путем повреждения коробки входной двери, проник в дачный дом, расположенный в микрорайоне Александровское поле. Злоумышленник, похитив водонагреватель скрылся с места преступления. Спустя несколько дней злоумышленник вернулся на дачный участок и похитил 6 радиаторов. Потерпевший 1955 года рождения оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 57 000 рублей.

Сотрудники полиции по каждому заявлению провели комплекс оперативных мероприятий: осмотрели места происшествий, опросили очевидцев произошедшего, с мест преступлений эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук, которые, как выяснилось, принадлежали задержанному накануне мужчине.

Подозреваемый пояснил, что похищенное имущество из жилых домов он сдавал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Часть похищенного имущества полицейские обнаружили в ходе проверки ломбардов города Жигулевска и Тольятти, в ближайшее время изъятое  будет возвращено законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которые соединены в одно производство. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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