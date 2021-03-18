Самарцы, будьте бдительны: остерегайтесь мошенников на онлайн торговых площадках!

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Иногда их трудно отличить от добросовестных покупателей.



Так, жительница Самары 1976 года рождения на одном из сайтов в сети Интернет нашла объявление о продаже собаки. Продавец в мессенджере прислал ей ссылку, перейдя по которой нужно было оплатить покупку. Женщина ввела данные банковской карты и перевела денежные средства на неизвестный счет, сайт выдал ошибку, и покупательница повторно произвела оплату. Всего на счет незнакомцу жительница областного центра перечислила 53 тысячи рублей. Товар она так и не получила, а продавец перестал выходить на связь и удалил объявление. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.