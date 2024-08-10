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Самарцу не хватило денег на ставки, и он украл ноутбук бывшей жены

10 августа 2024 10:57
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Самарцу не хватило денег на ставки, и он украл ноутбук бывшей жены

В полицию с заявлением о пропаже имущества обратилась 32-летняя жительница областной столицы и сообщила, что из ее квартиры пропал ноутбук.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по месту жительства заявительницы выехала следственно-оперативная группа. Осмотр места происшествия показал, что злоумышленник проник в квартиру свободным доступом. Следов взлома на входной двери или окнах эксперты-криминалисты не обнаружили. Полицейские узнали от женщины список тех, кто незадолго до обнаружения пропажи приходил в гости. Ими оказались два жителя Самары. По документам одного из них, как установили полицейские при проверке ломбардов, сдали пропавший ноутбук. Задержанный мужчина пояснил, что об этом его попросил друг – бывший супруг потерпевшей.

Ранее судимого за совершение краж местного жителя задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина не стал отрицать своей вины и пояснил полицейским, что в тот день ему захотелось сделать ставки. Так, как собственных средств не хватало для взноса, он решил похитить купленный бывшей супругой после развода с ним ноутбук. Вместе со своим знакомым он пришел к ей в гости и забрал устройство, когда они собирались уходить. После чего попросил приятеля оказать ему услугу и сдать ноутбук по своим документам в ближайший ломбард. Знакомый, не подозревающей о краже, согласился. Вырученные 20 000 рублей он передал другу. В тот же вечер 10 000 рублей подозреваемый потратил на ставки, остальное – на личные нужды.

Причиненный бывшей супруге ущерб на сумму 26 000 рублей к настоящему времени обвиняемый частично возместил. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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