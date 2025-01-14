Самарца обманули, сообщив о выпуске новых денежных купюр

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В Самаре в полицию обратился местный житель 1937 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и рассказал о выпуске новых денежных купюр. Завладев вниманием пенсионера, злоумышленник предложил обменять «устаревшие» деньги на новые, на что 87-летний мужчина согласился. Вскоре домой пришел «обменщик купюр» и, забрав 50 000 рублей, принадлежащие пенсионеру, отдал якобы новые, после чего скрылся. Спустя некоторое время пенсионер понял, что деньги поддельные, попытался связаться с незнакомцем, однако номер, с которого звонил злоумышленник уже был недоступен. Осознав, что его обманули мошенники, пенсионер обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.