Самарца обманули на 2,7 млн мошенники, представившись его работодателем

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Жителю Самары, работающему в логистической компании, в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился директором указанного предприятия и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий со счетами и покрытия потерянного в нескольких рейсах товара, необходимо в срочном порядке оформить денежный займ. Следуя по инструкции «руководителя», самарец оформил суду на сумму более 2,7 млн. рублей.

Когда денежные средства мужчина перевел якобы работодателю, неизвестный добавил его в «черный список» и удалил диалог. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию.