Самарский студент отдал мошеннику 1 159 000 рублей

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В дежурную часть полиции города Самара с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний местный житель, являющийся студентом одного из ВУЗов города. Заявитель рассказал полицейским, что ему в мессенджер написал неизвестный, представившийся помощником брокера, который предложил быстрый заработок на бирже. Незнакомец сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счёт. Далее, согласившись на все условия злоумышленника, и следуя его инструкциям, потерпевший оформил кредиты в разных банках на общую сумму 1 159 000 рублей. После чего обналиченные денежные средства внес на свой брокерский счёт.

Когда молодой человек захотел вывести деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера», код оказался неверным. Житель Самары осознал, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.