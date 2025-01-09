Самарский студент обманывал пожилых жителей Самарской и Оренбургской областей

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Благодаря профессиональным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска обвиняемый во время расследования возместил причинённый ущерб, превысивший 800 000 рублей.

Следователем специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, следственного управления Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение местному жителю 2005 года рождения в совершении серии мошенничеств на территории двух областей.

В ходе предварительного следствия установлено, что студент четвертого курса одного из самарских ВУЗов в июне текущего года в сети Интернет нашел объявление о работе курьером. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Для «устройства на работу» аноним потребовал только фото с паспортом. Молодой человек выполнил условия и вместе с неустановленными мошенниками обманул пять человек по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пострадавшие - пожилые жители Самарской и Оренбургской областей. В одном из случаев жительница Самары дважды передавала курьеру денежные средства. Первый раз растерянная пожилая женщина выполнила условия звонившего ей незнакомца и передала имеющиеся у нее дома 200 000 рублей, во второй раз – она сняла со счета в банке сто тысяч рублей и также отдала их курьеру.

Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий направили запросы в различные организации, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдений, установили и опросили очевидцев, после чего задержали злоумышленника на территории Кинель-Черкасского района, когда он, забрав деньги у двух пенсионеров, перевел часть денежных средств «работодателю» и намеревался покинуть районный центр на такси.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Общий ущерб, причиненный жертвам мошенничества, превысил 800 000 рублей. Обвиняемый, благодаря профессиональным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска, возместил пострадавшим причиненный ущерб в полном объеме.