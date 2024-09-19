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Самарский спортсмен похитил у бабушки своей жены 650 тысяч рублей

19 сентября 2024 13:51
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Самарский спортсмен похитил у бабушки своей жены 650 тысяч рублей

Из материалов уголовного дела следует, что молодой человек узнал, что бабушка его супруги скопила некоторую сумму и решил похитить деньги. С этой целью он сообщил, что у него обнаружили серьезное заболевание и на лечение нужна срочная дорогостоящая операция за пределами Самарской области. Доверчивая родственница поверила молодому человеку и дала ему в долг 250 000р. Мошенник, взяв деньги, уехал и вернулся только через месяц, уже якобы «вылечившись».

Через полгода он вновь обратился к родственнице и сообщил, что болезнь вернулась, и ему опять нужны деньги на лечение. Бабушка поверила мошеннику и дала ему в долг 300 000р. Через некоторое время молодой человек попросил ещё 100 000р. на реабилитацию. И бабушка опять отдала деньги. И только через полтора года родственница узнала, что со здоровьем у внучкиного мужа все в порядке, а возвращать долги он не собирается. Тогда она обратилась в полицию.

Оперативники задержали мужчину. В ходе опроса ранее не судимый 21-летний житель Новокуйбышевска, пояснил, что решил пойти на обман из-за финансовых трудностей. Занимаясь спортом, он периодически уезжал на сборы, а родственникам говорил, что направляется на лечение в больницу. Все деньги потратил на личные нужды и возвратить их в настоящее время не может.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении фигуранта возбуждены два уголовные дела.

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