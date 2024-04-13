Самарский рецидивист украл телефон в цветочном магазине

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В полицию за помощью обратилась женщина, работающая в Куйбышевском районе областного центра, у которой похитили сотовый телефон. Как пояснила заявитель, в дневное время она находилась на работе в цветочном магазине, положила телефон на стойку, а через некоторое время обнаружила пропажу своего имущества, стоимостью свыше 7 тысяч рублей.



Полицейские во время работы на месте происшествия изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В мужчине, который зашел в магазин и, дождавшись удобного момента, забрал со стойки телефон, оперативники узнали местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления (крайний раз - за несколько дней до происшествия).



Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что сотовый телефон сдал в ближайший ломбард, похищенные денежные средства потратил на собственные нужды. При проверке показаний полицейские установили, что телефон уже реализован третьим лицам. С целью дальнейшего розыска описание и характеристики имущества оперуполномоченные внесли в базу МВД России.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.