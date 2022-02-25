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Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей

25 февраля 2022 09:26
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Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи, предупреждает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции выяснили, что сначала пенсионерка 1956 года рождения увидела рекламу о заработке путем вложения денег в акции крупной компании. Ознакомившись с правилами, пенсионерка сообщила консультанту торговой площадки о своей готовности зарабатывать, после чего внесла вступительный взнос. Через несколько дней жительница Самары решила узнать у «брокера», когда она сможет вывести причитающиеся ей деньги, однако консультант отключил телефон. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенника, и решила самостоятельно вернуть свои сбережения. Для этого в сети Интернет она нашла контакты адвокатского бюро, которое якобы занимается возвратом денежных средств лиц, пострадавших от действий брокеров. Пожилая женщина заказала обратный звонок, и спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился юристом , и пояснил, что поможет женщине вывести деньги с брокерского счета. Он сообщил, что якобы заработанные ею средства уже перечислены в банковскую ячейку и для того, чтобы ее «разблокировать» и получить обещанные дивиденды, клиентке необходимо перевести по указанным реквизитам 430 тысяч рублей.  В течение нескольких дней женщина перечислила всю сумму на неизвестные ей ранее счета. Только после того, как псевдоюрист вновь потребовал деньги на «сопутствующие расходы», женщина поняла, что ее обманывают, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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