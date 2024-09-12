Самарец задержан за убийство своего знакомого

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Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

10 сентября он, находясь по месту жительства своего 44-летнего знакомого в селе Кошки Самарской области, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес хозяину квартиры несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимее первоначальные экспертизы, допрошен подозреваемый и свидетели, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО