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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец задержан за убийство своего знакомого

12 сентября 2024 16:42
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10 сентября  он находился по месту жительства своего 44-летнего знакомого в селе Кошки.

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

10 сентября  он, находясь по месту жительства своего 44-летнего знакомого в селе Кошки Самарской области, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес хозяину квартиры несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимее первоначальные экспертизы, допрошен подозреваемый и свидетели, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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