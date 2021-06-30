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Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей

30 июня 2021 11:08
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Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет.

Так, 39-летний житель Самарского региона, работающий в одном из медицинских центров, стал жертвой мошенника. Запланировав поездку в другой регион, в свой отпуск, мужчина нашел подходящий вариант отеля на одном из сайтов бронирования жилья в Интернете. После оформления брони, пострадавшему  пришло письмо, в котором для подтверждения полного резервирования объекта ему предлагалось перейти по ссылке для оформления и оплаты. Мужчина, следуя инструкции, ввел банковские данные своей карты, после чего обнаружил списание денежных средств в размере свыше 60 тысяч рублей. Пострадавший понял, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при бронировании жилья в сети Интернет! Помните, что серьёзные сайты никогда не будут заниматься email-рассылкой или просить пользователей перейти по внешним ссылкам для оплаты бронирования. Зачастую мошенники снимают с клиентов предоплату за бронь и бесследно исчезают. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки аферистов!

Теги: интернет-мошенники мошенники

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