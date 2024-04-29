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82-летняя жительница Жигулевска передала мошенникам 200 тыс. рублей

29 апреля 2024 10:36
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82-летняя жительница Жигулевска передала мошенникам 200 тыс. рублей

82-летней жительнице Жигулевска позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что для оказания медицинской помощи ее сыну попавшему в ДТП необходимы денежные средства. Предложил передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания, и на пороге своей квартиры передала неизвестной женщине 200 тысяч рублей, после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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