Самарец забрал у друга холодильник и продал его за полтора часа случайным знакомым

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О преступлении стало известно, когда за помощью в полицию обратился 38-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него похитили холодильник и домашний кинотеатр.

Для установления иных подробностей инцидента следственно-оперативная группа выехала на место происшествия - в коммунальную квартиру, расположенную в доме на Каменногорской улице. В ходе проделанной работы сотрудники полиции установили: неизвестный проник в помещения путем взлома дверного замка. Отрабатывая данную версию, полицейские расспросили заявителя о конфликтных ситуациях, возможно происходивших накануне кражи. Выяснилось, что незадолго до пропажи имущества к мужчине заходил приятель, которому 38-летний заявитель два месяца назад случайно разбил сотовый телефон и пообещал купить новый. Однако договорённость не выполнил. После очередного разговора о возврате долга гость покинул квартиру в крайне раздраженном настроении.

Оперативники задержали 35-летнего мужчину на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи из квартиры приятеля. По его словам, после первой неудавшейся попытки вернуть долг, он снова вернулся в квартиру для разговора. Когда понял, что в помещении никого нет, решил забрать в счет долга бытовую технику. Попросил у одного из соседей топор и отжал входную дверь. После чего забрал холодильник и с помощью своей знакомой быстро продал технику на сайте бесплатных объявлений. Также 35-летний мужчина забрал из квартиры колонки и DVD-плеер от домашнего кинотеатра, которые впоследствии сотрудники полиции изъяли у него по месту жительства и вернули законному владельцу.

Уголовное дело передано в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.