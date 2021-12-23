Самарец за час совершил два тяжких преступления

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец взял автомобиль приятеля в аренду и продал его
Самарец взял автомобиль приятеля в аренду и продал его
Самарцы поделились своими ожиданиями от пресс-конференции Владимира Путина
Самарцы поделились своими ожиданиями от пресс-конференции Владимира Путина
В Самаре состоится открытие нового исследовательского центра "Умный город и транспорт"
В Самаре состоится открытие нового исследовательского центра "Умный город и транспорт"
Более 14 000 самарцев приняли участие в акции Самарагорэнергосбыта «Энергия в подарок»
Более 14 000 самарцев приняли участие в акции Самарагорэнергосбыта «Энергия в подарок»
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,9%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,9%
В Самаре сотрудники вневедомственной охраны присоединились к всероссийской акции Росгвардии «С Новым годом, ветеран!»
В Самаре сотрудники вневедомственной охраны присоединились к всероссийской акции Росгвардии «С Новым годом, ветеран!»
Каждый четвертый самарец отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия
Каждый четвертый самарец отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия
Несколько часов остается до ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
Несколько часов остается до ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.03
EUR 83.15
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец за час совершил два тяжких преступления

23 декабря 2021 09:44
126
Самарец за час совершил два тяжких преступления

В отношении жителя села Обшаровка Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

27-летний житель Приволжского района, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков, в вечернее время суток без применения насилия открыто похитил сумку у женщины 1985 года рождения. Нападение произошло на одном из оживленных участков местности – на пешеходной дорожке, расположенной недалеко от пересечения улиц Фадеева и Ново-Вокзальной областного центра. Потерпевшая громко закричала вслед убегавшему с ее вещами незнакомцу, тем самым привлекая внимание других прохожих. Нападавший бросил похищенное и убежал с места преступления. О произошедшем в полицию женщина сообщила спустя 50 минут. Как установили сотрудники полиции, за это время мужчина успел совершить еще одно нападение. В парке «Воронежские озера» он открыто похитил сумку у женщины 1973 года рождения. В результате нападения местная жительница лишилась ключей от квартиры, косметики, сотового телефона и банковской карты. С помощью похищенного смартфона злоумышленник впоследствии перевел с банковской карты потерпевшей на свой счет 503 рубля.

Мужчину задержали его на территории Приволжского района. Свою вину в совершении противоправных деяний он признал. 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец взял автомобиль приятеля в аренду и продал его
23 декабря 2021, 11:01
Самарец взял автомобиль приятеля в аренду и продал его
Сотрудники полиции разыскали и вернули законному владельцу похищенный автомобиль. Криминал
24
Мошенник сообщил, что на самарчанку пытаются оформить кредит и выманил у неё 246 тысяч
22 декабря 2021, 10:24
Мошенник сообщил, что на самарчанку пытаются оформить кредит и выманил у неё 246 тысяч
Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке. Криминал
353
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
21 декабря 2021, 13:18
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
Задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть Интернет посредством тайников. Криминал
531
В центре внимания
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
685
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
623
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
671
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
626
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
620
Весь список