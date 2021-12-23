Самарец за час совершил два тяжких преступления

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В отношении жителя села Обшаровка Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

27-летний житель Приволжского района, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков, в вечернее время суток без применения насилия открыто похитил сумку у женщины 1985 года рождения. Нападение произошло на одном из оживленных участков местности – на пешеходной дорожке, расположенной недалеко от пересечения улиц Фадеева и Ново-Вокзальной областного центра. Потерпевшая громко закричала вслед убегавшему с ее вещами незнакомцу, тем самым привлекая внимание других прохожих. Нападавший бросил похищенное и убежал с места преступления. О произошедшем в полицию женщина сообщила спустя 50 минут. Как установили сотрудники полиции, за это время мужчина успел совершить еще одно нападение. В парке «Воронежские озера» он открыто похитил сумку у женщины 1973 года рождения. В результате нападения местная жительница лишилась ключей от квартиры, косметики, сотового телефона и банковской карты. С помощью похищенного смартфона злоумышленник впоследствии перевел с банковской карты потерпевшей на свой счет 503 рубля.

Мужчину задержали его на территории Приволжского района. Свою вину в совершении противоправных деяний он признал.