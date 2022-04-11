Самарец взял в аренду пылесос и сдал его в ломбард

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого безработного 23-летнего местного жителя.

В декабре 2021 года к сотрудникам полиции за помощью обратилась жительница Советского района областного центра 1990 года рождения. Женщина пояснила полицейским, что некоторое время назад на сайте бесплатных объявлений в интернете нашла клиента и передала ему моющий пылесос, без оформления договора аренды. Вместо паспорта молодой человек показал фото документа на своём мобильном устройстве и заплатил за одни сутки аренды 900 рублей. Когда срок аренды закончился, женщина получила от арендатора сообщение, что пылесос утерян.

Заявительница подробно описала мужчину и сообщила его личные данные, которые запомнила. С ее слов полицейские составили ориентировку с описанием примет злоумышленника и распространили ее среди наружных служб, личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Через несколько дней сотрудникам полиции поступила информация о том, что мужчина, схожий по приметам и личными данными с разыскиваемым, обратился с просьбой об аренде бытовой техники к другому жителю областного центра. Для передачи инвентаря встречу назначили на улице Печерской. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали «арендатора» и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный не стал отрицать своей вины и пояснил, что в обоих случаях возвращать арендованное имущество не собирался. Сдать моющий пылесос в ломбард ему помог отзывчивый незнакомый мужчина, который не знал, что техника для уборки – похищенная. Вырученные денежные средства в сумме 15 000 рублей обвиняемый потратил на личные нужды.

Молодому человеку предъявлено обвинение в хищении имущества путем обмана с причинением значительного материального ущерба потерпевшему. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.