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Самарец в подъезде сорвал с шеи местной жительницы золотые цепочки с кулонами

28 июля 2022 09:59
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Самарец в подъезде сорвал с шеи местной жительницы золотые цепочки с кулонами

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила, что в подъезде многоквартирного дома у нее похитили две золотые цепочки и три кулона.

Женщина рассказа, что накануне вечером вместе с подругой была в увеселительном заведении, где познакомилась с мужчиной.  Пробыв в кафе всю ночь, около 4 часов утра, приятельницы собрались домой, а новый знакомый предложил проводить их. Добравшись дома, расположенного на улице Товарной, подруга зашла в квартиру, а потерпевшая осталась с мужчиной на лестничной клетке. В ходе общения между ними произошел конфликт и новый знакомы сорвал с ее шеи две золотые цепочки с тремя кулонами и выбежал из подъезда.

Заявительница подробно описала полицейским приметы грабителя и пояснила, что хорошо запомнила черную майку с изображением на спине в виде золотых крыльев.

Им оказался 31-летний нигде не работающий житель Самары, ранее судимый за кражу местный житель. Злоумышленника с крыльями на спине задержали на территории города.  Свою вину он признал и пояснил, что похитил украшения из-за обиды на новую знакомую. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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