Самарец устроил разборки на дороге и распылил газ из баллончика оппоненту в лицу

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13 апреля текущего года в полицию за помощью обратился 49-летний главный инженер одной из организаций, который сообщил, что на проезжей части возле д. 112 на ул. Л. Толстого в Самаре неизвестный мужчина причинил ему травму глаза.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли записи с регистратора заявителя и медицинские документы. Полицейские установили, что водитель грузового автомобиля распылил в глаза местному жителю газ из баллончика, причинив физическую боль.

Отделом дознания отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Дознавателем назначены экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Оперуполномоченные уголовного розыска запросили и получили информацию в различных организациях, провели технические мероприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность, места возможного нахождения и задержали предполагаемого злоумышленника - 40-летнего ранее судимого за повреждение имущества уроженца г. Куйбышев.

В настоящее время полицейскими устанавливаются очевидцы дорожного конфликта.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах дела просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(9277)570-126; 102.