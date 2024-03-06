Самарец украл средство для стирки и сливочное масло

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В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, неизвестный мужчина, находясь в торговой точке, расположенной на улице Физкультурной, похитил с прилавка средства для стирки и сливочное масло. Похищенное мужчина спрятал в куртку.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель. Оперативники установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 48-летнего злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что похищенное перепродал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на продукты питания.

Уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.