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Самарец украл из супермаркета 12 банок кофе и продавал их случайным прохожим

30 июля 2022 10:56
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Самарец украл из супермаркета 12 банок кофе и продавал их случайным прохожим

В полицию в Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов, расположенного в Промышленном районе областного центра, и сообщил, что сотрудниками торговой сети при проверке товара был выявлен факт хищения продуктов питания.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили работников магазина и изучили видеоматериал с камер наблюдения, установленных в торговом зале. На записи видно, что днем неизвестный мужчина зашел в магазин. Взяв с прилавка 12 банок кофе, и положив их в рюкзак, он вышел из магазина, не оплачивая товар. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей. Один из участковых узнал в злоумышленнике жителя своего района, который работал дворником. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. 33-летний, ранее не судимый житель Самары свою вину отрицать не стал. Он рассказал, что похищенные банки с кофе он продал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме.

 

Теги: Кража

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