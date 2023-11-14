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Самарец украл из подъезда пристегнутый велосипед

14 ноября 2023 11:08
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Самарец украл из подъезда пристегнутый велосипед

Потерпевшей заявлен гражданский иск на 15 000 рублей.

В конце лета текущего года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась женщина 1987 года рождения и сообщила, что у нее похитили велосипед. Как пояснила полицейским заявительница, транспортное средство хранилось в подъезде на одном из этажей многоквартирного дома, расположенного на ул. Стара-Загора. В ходе опроса местная жительница предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что оставляла его пристёгнутым тросом к трубе.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. При отработке возможных мест сбыта, в одном из ломбардов оперативники обнаружили договор комиссии на транспортное средство, по описанию схожем с похищенным. Сотрудники торговой точки пояснили полицейским, что документ выписан на имя местного жителя. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за совершение преступлений на территории Екатеринбурга 32-летний мужчина при опросе вину в содеянном признал и пояснил, что около 19:00 час. зашел в подъезд дома и увидел пристегнутый к трубе велосипед. Он кусачками, которые носил с собой, перекусил трос, вышел из подъезда  и доехал до ломбарда, расположенного на расстоянии около 3 километров, где реализовал велосипед за 5000 рублей. Деньги потратил в тот же день на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Потерпевшей заявлен гражданский иск на 15 000 рублей.

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