Самарец украл имущество работодателя на 100 тысяч рублей

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В полицию за помощью обратился представитель компании, осуществляющей реализацию полимерных материалов, и сообщил, что один из сотрудников перестал выходить на работу и не отвечает на телефонные звонки. Также в ходе ревизии выявлено отсутствие вверенного ему имущества, стоимостью 98 тысяч рублей.

Полицейские опросили сотрудников компании, изъяли и изучили документацию. Во время проверки по заявлению представителя организации полицейским поступила информация, что отсутствующий сотрудник - мужчина 1996 года рождения - мог присвоить денежные средства. Участковый уполномоченный полиции задержал предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый житель Самары сознался в присвоении чужого имущества и пояснил, что пять раз реализовывал товар компании, а полученные денежные средства присваивал и тратил на личные нужды.

Отделом дознания ОП по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью возместил ущерб бывшему работодателю.

Сотрудники полиции убедительно просят организации и индивидуальных предпринимателей крайне внимательно относиться к кандидатам на работу, особенно если их служба связана с материальной ответственностью.