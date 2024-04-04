Самарец украл более 20 пачек сливочного масла

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В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре от работника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении товара в сетевом магазине, расположенном на улице Ново-Садовой.

Прибывшие по указанному адресу, сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Выяснилось, что посетитель торговой точки открыто похитил из торгового зала более 20 пачек сливочного масла. Работники торговой точки попытались остановить злоумышленника и преградили ему выход, однако мужчина успел скрыться. Причиненный ущерб превысил 2500 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастен ранее неоднократно судимый безработный местный житель 1985 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайным прохожим на одной из остановок общественного транспорта. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.