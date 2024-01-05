Самарец украл 7 мобильных телефонов клиентов в ремонтной мастерской

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В полицию в Самаре обратился 30-летний работник павильона по ремонту сотовых телефонов, расположенного в одном из торговых центров на ул. Г. Димитрова и сообщил о пропаже имущества.

При опросе работника торговой точки полицейскими установлено, что похищено 7 мобильных телефонов клиентов и денежных средств в размере 15000 рублей.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественные преступления жителю Самары 2000 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории города, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек вину в содеянном признал. Похищенные сотовые телефоны полицейские обнаружили и изъяли в ходе обыска, проведенного в квартире подозреваемого. Там же были найдены денежные средства в полном объеме, похищенные из павильона, которые задержанный не успел потратить.