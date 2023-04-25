Самарец украл 220 тысяч рублей у одинокой женщины-инвалида по зрению

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Как пояснил злоумышленник, воспользовавшись беспомощностью хозяйки квартиры, он «присвоил» ее денежные средства.

В отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1986 года рождения. Женщина рассказала, что из ее сумки пропали сбережения в размере 220 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествия. При осмотре помещения квартиры на ул. Полевой, следов проникновения не обнаружено. Полицейские установили круг лиц кто недавно был вхож в дом потерпевшей. Дополнительно опросив хозяйку квартиры – инвалида по зрению, внимание сотрудников полиции привлек сосед по лестничной клетке – безработный мужчина 1990 года рождения, который периодически приходит к ней на помощь, имеет свободный доступ к квартире, помогает готовить еду, выполняет работу по дому, приобретает продукты и предметы первой необходимости.

Сотрудники полиции опросили мужчину. Ранее несудимый признался в содеянном и рассказал, что в тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как обычно пришел к женщине для помощи в уборке квартиры. Раскладывая личные вещи потерпевшей, на столе мужчина заметил открытую сумку с крупной суммой денег. Понимая, что ему не хватает денежных средств на новую порцию спиртного, похитил увиденные накопления. 2 000 рублей он потратил на алкоголь и продукты питания, оставшиеся 218 000 рублей он добровольно выдал сотрудникам полиции. Изъятое сотрудники полиции вернули законной владелице.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается.