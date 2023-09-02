Самарец угрожал убийством убийством девушке-подростку и пенсионерке

61

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 2000 года рождения, который обвиняется в высказывании угроз убийством в адрес несовершеннолетней жительницы областного центра и пожилой женщины.

Установлено, что обвиняемый в феврале текущего года освободился из мест лишения свободы и стал проживать вместе со своей бабушкой – женщиной 1956 года рождения, ведя асоциальный образ жизни.

В один из дней, когда молодой человек употреблял спиртные напитки, к нему домой пришла знакомая. В квартире между ними произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый самарец схватил девушку обеими руками за плечи, стал удерживать и высказывать угрозы, после чего ударил рукой по щеке и с ножом в руке продолжил угрожать ей. Находившаяся дома бабушка молодого человека, вступилась за гостью, и та ушла из квартиры. Через несколько часов внук стал высказывать пожилой родственнице претензии по поводу того, что она заступилась за девушку. В ходе словесной перепалки внук стал угрожать женщине. Испуганная пенсионерка сообщила о случившемся в полицию и выбежала на улицу. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали дебошира.

В совершении преступлений ранее 6 раз судимый житель Самары признался. Теперь его ждет суд.