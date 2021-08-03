Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен

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Приговором Кировского районного суда г. Самары ранее судимый гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия).

В ходе судебного следствия установлено, что в июле 2019 года местный житель в связи с привлечение к уголовной ответственности заключил с адвокатом Палаты адвокатов Самарской области соглашение об оказании юридической помощи и оплатил услуги защитника в размере 60 тыс. рублей. Будучи не довольным результатом оказания юридической помощи, в ходе личной встречи и по телефону он требовал под угрозой убийством, повреждения и уничтожения принадлежащего адвокату автомобиля «Тойота Камри», выдвигал требования вернуть уплаченную сумму.

Юрист обратился в правоохранительные органы, и действия злоумышленника были прекращены. Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, сообщает облпрокуратура.