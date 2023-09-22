Самарец ударил пенсионера тростью и ограбил

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В середине текущего месяца в дежурную часть Отдела МВД России по Красноярскому району обратился житель областного центра 1954 года рождения, который сообщил, что возле торгового киоска в Водинском массиве, неизвестный мужчина открыто похитил денежные средства в размере 7 тысяч рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, изучили возможные пути отхода злоумышленника, установили и опросили очевидцев.

Полицейские установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, безработного ранее судимого жителя г. Самара, 1979 года рождения и задержали его. При опросе мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что возле торгового киоска увидел пожилого человека, у которого в руках были деньги, подошел к нему и отняв у пенсионера трость, ей же ударил его, вырвал купюры и убежал. Деньги потратил на личные нужды.

Следственным отделом О МВД России по Красноярскому району в отношении жителя г. Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, ч 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.