В Новокуйбышевске сотрудник ГАИ провел профилактическое мероприятие для воспитанников детсада

В Новокуйбышевске заместитель командира отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Антон Половинко провел профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада.

В рамках встречи полицейский разъяснил детям важность соблюдения Правил дорожного движения, подчеркнул, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и только на разрешающий - зелёный сигнал светофора, напомнил малышам о том, что кататься на санках вблизи дороги запрещено, а также рассказал о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Ребята вместе с госавтоинспектором повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков.

Дошкольники активно участвовали в обсуждении и отвечали на вопросы полицейского.

В завершение встречи сотрудник Госавтоинспекции пожелал детям быть осторожными на дороге и раздал тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО