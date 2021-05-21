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Самарец убил знакомого одним ударом

21 мая 2021 12:54
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Самарец убил знакомого одним ударом

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый в апреле 2020 года, находясь в гостях у знакомого, нанес ему один удар в область туловища,  вследствие чего произошел разрыв селезенки и наступила смерть потерпевшего.

Подсудимый отрицал свою причастность к совершению инкриминируемого преступления, не признавая, что от одного удара могла наступить смерть.

Железнодорожный районный суд г. Самары с учетом мнения прокурора, оценив доказательства по делу, постановил обвинительный приговор.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.

Фото: Pixabay.com

Теги: убийство уголовное дело

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