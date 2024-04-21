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Самарец сдал в аренду металлоискатель, а его передали в ломбард

21 апреля 2024 12:33
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Самарец сдал в аренду металлоискатель, а его передали в ломбард

В октябре прошлого года в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился местный житель 1987 года рождения, который пояснил, что передал в аренду незнакомому человеку металлоискатель и аккумуляторные батареи.

Со слов заявителя, мужчина-клиент отозвался на размещенное в сети Интернет объявление, при встрече предъявил документ, удостоверяющий личность и передал оплату в размере 1600 рублей. Через двое суток от клиента поступила просьба о продлении срока аренды, по истечению которого он перестал выходить на связь. Местный житель подробно описал злоумышленника и передал копию договора аренды.

Сотрудники уголовного розыска проверили комиссионные магазины и ломбарды. В ходе разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что схожую по описанию с похищенной аппаратуру сдали в ломбард на ул. Аэродромной. Данные «владельца» имущества совпали с известными данными «арендатора» оборудования. Металлоискатель и аксессуары к нему полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника на территории областного центра. Он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что возвращать арендованное имущество не собирался, а вырученные от реализации похищенного денежные средства в размере 17000 рублей потратил на личные нужды.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что мужчина 1977 года рождения также может быть причастен к совершению еще одного хищения на территории Советского района областного центра: в октябре прошлого года он взял в аренду отбойный молоток, осуществил им работу на дачном участке,  а по дороге домой решил сдать чужое имущество в ломбард. Потерпевшему в результате противоправных действий злоумышленника причинен ущерб на сумму 11 000 рублей.

 В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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