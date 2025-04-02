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Самарец с помощью наркотиков решил заработать «легкие» деньги для оплаты процентов по кредиту

2 апреля 2025 10:51
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Самарец с помощью наркотиков решил заработать «легкие» деньги для оплаты процентов по кредиту

Проведя оперативные мероприятия по проверке информации о причастности к незаконному обороту наркотических средств 41-летнего водителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре в декабре 2024 года задержали мужчину на территории Октябрьского района.

В квартире задержанного сотрудники территориального органа внутренних дел обнаружили и изъяли из прикроватной тумбы два пакета с веществами, а также телефон, изоляционные ленты, пластилин, электронные весы, пакеты и другие предметы, использовавшиеся для расфасовки.

Используя информацию из телефона, подобные вещества полицейские изъяли и из свертков, спрятанных в различных предметах на улицах областного центра.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках находились наркотические средства -  α-Пирролидиновалерофенон (PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона,  и  мефедрон, общей массой более 60 граммов.

Следователю задержанный пояснил, что решил заработать «легкие» деньги для оплаты процентов по кредиту. Осуществить задуманное он не смог, так как его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Напоминаем, что на территории Самарской области проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится с 24 марта по 4 апреля, и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Теги: Стоп Наркотик

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