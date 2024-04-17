Самарец разбил голову знакомому за игру в телефоне

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В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с места проживания жителя Промышленного района областного центра с травмой головы, полученной несколько дней назад в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел для установления обстоятельств произошедшего выехали в больницу и по указанному адресу. Оперуполномоченные установили и опросили очевидцев произошедшего и врачей, изъяли документацию в больнице, следы пальцев рук и вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, в квартире пострадавшего. Изучив полученную информацию, восстановили события: 33-летний пострадавший с 27-летним знакомым и его девушкой распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры оставил гостей и ушел в комнату, играть в компьютерные игры. В процессе ранее судимый за грабеж мужчина громко выражался нецензурной бранью. Его гость, неверно оценив обстановку, решил, что игрок оскорбляет его даму сердца, вошел в комнату и несколько раз ударил приятеля по голове. После чего гости ушли. Через несколько дней они вернулись, чтобы продолжить употреблять спиртные напитки и обнаружили, что приятель плохо себя чувствует, позвонили его бабушке и медикам, которые госпитализировали мужчину.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали и доставили в ближайший отдел полиции знакомых потерпевшего для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения знакомого из-за недопонимания и нахождения в алкогольном опьянении, в содеянном раскаивается.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело в отношении жителя Самары по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», расследовано и с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Промышленный районный суд города Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.