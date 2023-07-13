Самарец распылил перцовый баллончик в продавца, чтобы украсть смартфон

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В октябре прошлого года в плицию в Самаре поступило сообщение от представителя салона сотовой связи. Потерпевший сообщил, что злоумышленник похитил из офиса, расположенного на проспекте Кирова, сотовый телефон. Ущерб составил порядка 14 000 р.

В торговое помещение около 19 часов зашел молодой человек. Он попросил продемонстрировать телефон и стал задавать вопросы о его характеристиках, после чего воспользовался перцовым баллончиком, распылил его содержимое в сторону продавца, схватил со стойки средство связи и выбежал из магазина.



Вскоре к полицейским поступила информация, что к преступлению может быть причастен безработный житель областного центра 2003 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Оперативники задержали подозреваемого на территории города.

Он признался в содеянном и рассказал, что в тот день он поссорился со своей девушкой и разбил её телефон. Для того чтобы уладить конфликт молодой человек предложил ей купить новое средство связи.

Проходя мимо магазина, расположенного на проспекте Кирова, он зашел в торговый зал. Среди представленного товара ему понравился смартфон известной марки. Однако денежные средства на покупку товара у него отсутствовали. В итоге он решил похитить товар и сдать его в ломбард, а на вырученные деньги купить новое средство связи своей девушке.

После совершения разбоя он сдал похищенное в комиссионный магазин за 7000 рублей. Вырученные денежные средства он потратил на свои нужды. Обещание, данное девушке о покупке нового телефона он так и не выполнил.