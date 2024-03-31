Самарец расплатился в магазинах найденной на улице банковской картой

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В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре обратился 18-летний студент, который обнаружил пропажу банковской карты и списание со счета заработанных на летних каникулах денежных средств в размере свыше 9,6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в более чем 20 магазинах, расположенных в одном районе областного центра. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых обнаружили, что расплачивается картой один и тот же молодой человек.

Оперуполномоченные уголовного розыска направили запросы в различные организации и получили ответы, буквально «по шагам» проследили путь злоумышленника и, опросив дополнительно местных жителей, установили личность ранее не судимого 18-летнего учащегося одного из самарских колледжей. После чего задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту в одном из парков города и решил попробовать расплатиться ей за свои покупки. После удачного списания чужих денег, продолжил оплачивать в парке отдыха аттракционы, а также покупку сигарет, алкоголя и продуктов питания в торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Управления МВД России по г. Самаре жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления. предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Причиненный потерпевшему ущерб злоумышленник возместил в полном объеме.