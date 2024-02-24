Самарец расплатился краденой картой в более чем 20 магазинах областного центра

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В полицию обратилась 25-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее свыше 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в более чем 20 магазинах областного центра. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего установили личность злоумышленника. Мужчину задержали на территории областного центра. Житель Самары 1975 года рождения признался в содеянном и рассказал, что чужую карту он нашел возле торговой точки, расположенной недалеко от Самарской площади. После первой удачной покупки продуктов питания мужчина продолжил приобретать товары. Как он рассказал следователю, часть приобретенных продуктов он перепродал, остальную часть оставил себе.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с мужчины более 20 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.