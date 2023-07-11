Самарец пытался дать взятку таможеннику

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По версии следствия, 18 мая 2023 года обвиняемый, находясь кабинете здания Самарской таможни, передал в качестве взятки денежные средства в сумме 450 тысяч рублей сотруднику таможни за прекращение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза), а также за последующую выдачу ранее задержанных Самарской таможней семи автомобилей, ранее ввезённых на территорию России, без уплаты таможенных платежей. Сотрудник таможни отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о данном факте в отдел по противодействию коррупции. Незаконная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками отдела по противодействию коррупции Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.