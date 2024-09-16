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Самарец пришел в гости и украл цепочку стоимостью 377 000 рублей

16 сентября 2024 11:38
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Самарец пришел в гости и украл цепочку стоимостью 377 000 рублей

В начале июня текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился местный житель 1982 года рождения, который сообщил о том, что из его квартиры пропала золотая цепочка стоимостью 377 000 рублей.

Как установили сотрудники полиции, незадолго до обнаружения пропажи, заявитель, работающий таксистом, вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. Мужчина вспомнил, что в разговоре с одним из гостей он рассказал о наличии у него дорогостоящей золотой цепочки, которая хранилась в тумбочке.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личности всех участников застолья, и подозрения вызвал ранее неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. Именно ему потерпевший рассказал о золотом украшении. Также стало известно, что во время распития спиртных напитков между хозяином квартиры и данным гражданином произошла конфликтная ситуация, после которой гость вышел в другую комнату. По возвращению он под предлогом плохого самочувствия поспешил выйти из квартиры.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину на территории областного центра.

Самарец не стал отрицать своей вины и рассказал, что действительно похитил из тумбочки ювелирное изделие приятеля. В тот же день он сдал ее в ломбард, уговорив свою, ничего не подозревающую, сожительницу сдать ценность на свое имя. Женщине он пообещал на полученные деньги сделать сюрприз. Сожительница не дождалась подарка, так как вырученные от сбыта 228 000 рублей в последующие дни он потратил на аренду жилья, покупку телефона, алкоголя, оплату долгов.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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