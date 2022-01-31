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Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику

31 января 2022 12:13
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Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику

За помощью в полицию обратилась 38–летняя жительница одного из домов, расположенных на улице Георгия Димитрова Промышленного района. Женщина обнаружила пропажу сушильной машины, стоимостью более 34 тысяч рублей. Имущество она хранила в общем коридоре многоквартирного дома.

Сотрудники уголовного розыска опросили заявительницу и возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на дворовой территории дома и выяснили, что предполагаемый злоумышленник передвигался на автомобиле. Оперативники установили личность владельца машины - ранее не судимого самарца 1980 года рождения, работающего в шиномонтажной мастерской, и задержали его.

В ходе опроса мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что в тот день находился в Промышленном районе - приехал забрать телевизор, который купил на сайте бесплатных объявлений. Выйдя в подъезд после удачной покупки, возле одной из квартир он заметил сушильную машину и похитил чужое имущество. Похищенную бытовую технику он разобрал, а запчасти перепродал в пункт приёма металлолома.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело передано в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Кража Уголовное дело

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