Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен

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Совместное распитие спиртного с малознакомыми мужчинами закончилось для самарца потерей имущества.



В начале июля текущего года в отдел полиции №6 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о пропаже сотового устройства у местного жителя 1981 года рождения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия в переулок Тургенева, подробно опросили владельца похищенного. Заявитель пояснил, что около 20:00 направлялся в магазин. По пути к нему подошли двое неизвестных и попросили одолжить сигарету и 200 рублей на покупку спиртного. Между ними завязался разговор, продолжившийся за распитием спиртных напитков.

В какой-то момент между новыми знакомыми возник спор, переросший в потасовку. По словам потерпевшего, от резкого толчка своего оппонента он упал на землю. В этот момент из кармана его брюк выпал телефон, который привлёк внимание нападавшего. Мужчина подобрал мобильное устройство, после чего вместе со своим приятелем скрылся с места происшествия.

Полицейские установили приметы одного из мужчин, составили ориентировку и направили всем наружным службам полиции. Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к происшествию лиц, живущих в данном районе и ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления. В ходе отработки близлежащей территории, спустя 2 часа после поступления заявления в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, в сквере им. В. Высоцкого. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение кражи, мошенничества и грабежа житель Самары. В содеянном он признался. Перепродать похищенное мобильное устройство не успел. Полицейские изъяли телефон и вернули законному владельцу

В отношении мужчины отделом дознания ОП №6 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело.