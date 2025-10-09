Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей

140

В Самаре мужчине 1966 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что якобы службой безопасности одного из банков зафиксирована попытка хищения денежных средств с его банковского счета. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевший поверил аферисту и перевел на указанный им счет более 2 800 000р. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.