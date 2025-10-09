Я нашел ошибку
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей

9 октября 2025 11:37
140
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей

В Самаре мужчине 1966 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что якобы службой безопасности одного из банков зафиксирована попытка хищения денежных средств с его банковского счета. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевший поверил аферисту и перевел на указанный им счет более 2 800 000р. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона
08 октября 2025, 12:10
84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона
Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Криминал
273
МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов
08 октября 2025, 11:00
МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов
Отмечается, что с конца сентября правоохранители зафиксировали уже несколько десятков подобных случаев. Криминал
273
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
08 октября 2025, 09:17
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
Эксперт напомнил, что с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Криминал
288
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
