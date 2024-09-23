Самарец потребовал в счет долга автомобиль и, получив отказ, поджег транспортное средство

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В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по Волжскому району поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на улице Луговой, села Дубовый Умет, произошло возгорание автомобиля марки LADA Vesta.

После того, как возгорание транспортного средства ликвидировали пожарные, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что совершен поджог. Следственным отделом О МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Противоправными действиями владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму 980 000 рублей.

Потерпевший, 40-летний житель села Дубовый Умет, в ходе опроса пояснил полицейским, что у него возникли разногласия с одним из его знакомых. Последний, в ходе распития алкогольных напитков, потребовал от потерпевшего отдать свой автомобиль в счет погашения долга, на что тот ответил отказом.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания предполагаемого злоумышленника и задержали его. Подозреваемый от дачи показаний отказался.

Следственным отделом О МВД России по Волжскому району задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.